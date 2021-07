Dovrebbe essere convocata domani, mercoledì 21 luglio 2021, la Cabina di Regia, seguita poi dal Consiglio dei Ministri per varare un nuovo decreto anti-Covid. Oltre alla tanto discussa questione del Green Pass, dovrebbero essere rivisti anche i parametri “dei colori” delle Regioni.

Le ipotesi

Come riportato dall’Ansa, la zona gialla potrebbe essere determinata dall’occupazione delle terapie intensive, superiore al 5% dei posti letto a disposizione, mentre quella dei reparti ordinari dovrebbe superare il 10%.

Nonostante sia stata superata la soglia del 50% dei vaccinati over 12 in Italia con due dosi, si sta anche pensando a come accelerare le vaccinazioni, anche per contrastare la diffusione della variante Delta.

Oggetto di tanta discussione, in ambienti politici e non, è l’estensione del Green Pass, che potrebbe essere obbligatorio per ristoranti e locali al chiuso, oltre che per i grandi eventi e tutte le attività collettive. Inoltre, potrebbe essere rilasciato solo dopo la seconda dose, quindi a ciclo vaccinale completato.

Un’altra questione che potrebbe essere affrontata è quella sulla vaccinazione obbligatoria per gli insegnanti, in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico a settembre.

Seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio