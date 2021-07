Tragedia ieri sera, 20 luglio 2021, presso la stazione di via di Salone: una ragazza di 14 anni è stata travolta e uccisa da un treno della linea FL2.

Tragedia a Roma: investita quattordicenne da un treno

L’impatto per la quattordicenne è stato fatale: i soccorsi immediatamente giunti sul posto non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Al momento, indaga sul caso la Polizia Ferroviaria, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Non si esclude nessuna ipotesi, anche se la ricostruzione più accreditata sembrerebbe essere quella della morte per causa accidentale.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio