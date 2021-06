Ardea, è scomparso l’anziano Duilio De Paolis: l’appello per ritrovarlo

Ore d’ansia per ritrovare Duilio De Paolis, anziano signore scomparso da Ardea. I familiari hanno lanciato un appello.

È scomparso da Ardea Duilio De Paolis

Sui social sono tanti gli appelli che stanno venendo fuori. Ore d’attesa per cercare di ritrovare Duilio De Paolis, un anziano signore scomparso da Ardea. Da quello che emerge dalle prime informazioni sembra che il signore non stia bene fisicamente e, da circa due giorni, non prende i farmaci salvavita.

Chiunque lo veda è pregato di contattare Chicca De Paolis al numero 33942311465.