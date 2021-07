Bruttissimo incidente a Nettuno in via Santa Maria. Una persona è in gravi condizioni.

Bruttissimo incidente a Nettuno: due auto si sono scontrate

Nella giornata di oggi, martedì 20 luglio 2021, c’è stato un incidente molto violento a Nettuno, in via Santa Maria. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, due auto si sono scontrate.

Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che si sono adoperati per estrarre i feriti dalle lamiere. Presente anche l’eliambulanza che ha trasportato uno dei feriti presso uno dei nosocomi più vicini.

Stando a quanto trapela, sembrerebbe che un uomo di circa 50 anni sia ora ricoverato in gravi condizioni.