Sono quattro i nettunesi che sono partiti per Tokyo al seguito degli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi. Si tratta di Gaetano Schiavottiello, medico responsabile sanitario della Nazionale di Softball, Elio Paolini, Fisioterapista della Nazionale di Softball, Fabrizio Fabrizi, unico arbitro europeo di baseball presente alla competizione, e Maurizio Mafrica, osteopata CONI e delegazione Olimpica Tokyo 2020 – Casa Italia, che è stato ricevuto dal Sindaco Alessandro Coppola e dal Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro che gli hanno consegnato una bandiera della Città da portare in Giappone.

“Auguro ai nettunesi che sono volati a Tokyo per le Olimpiadi – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – di continuare nei loro successi professionali che li hanno portati, oggi, ad essere scelti per prendere parte alla massima competizione sportiva del Mondo e della Storia. Questo importante traguardo rende onore al loro lavoro, ma anche all’intera comunità di Nettuno che sarà rappresentata a Tokyo 2020 grazie a questi nostri quattro rappresentanti che portano lustro alla nostra Città”.

“La nostra città ha ricordi meravigliosi e indelebili legati alle Olimpiadi – dichiara il Vicesindaco con delega allo Sport Alessandro Mauro – il più bello resta sicuramente la medaglia d’argento nel double trap del nostro Francesco D’Aniello. Abbiamo tanti giovani talenti che stanno crescendo e si stanno affermando a livello giovanile in numerose discipline e non vediamo l’ora di vederli protagonisti nei più grandi palcoscenici sportivi del mondo. Oggi salutiamo quattro nostri concittadini che si sono distinti nei rispettivi ambiti professionali tanto da guadagnarsi un posto nella spedizione italiana che partecipa alle Olimpiadi.

Maurizio Mafrica da diverse stagioni si occupa della salute di calciatori di serie A e atleti professionisti, Gaetano Schiavottiello e Elio Paolini da anni sono al seguito delle nazionali di baseball e softball, e Fabrizio Fabrizi è indiscutibilmente il miglior arbitro europeo di baseball degli ultimi 10 anni. Loro rappresentano delle eccellenze del nostro territorio di cui siamo fieri ed orgogliosi e a cui auguriamo il meglio per il futuro”.