Alatri primo comune ad avere il catasto arboreo on-line

Catasto alberi del comune Alatri è stato il primo catasto Arboreo on-line realizzato nella provincia di Frosinone e forse unico in Italia per le sue caratteristiche tecniche.

Le parole di Agrotecnico Francesco Coccia, iscritto al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Frosinone

Vorrei parlavi brevemente di questo argomento per farvi capire a cosa serve un catasto degli alberi. Ci sono città come Torino che hanno creato catasti ormai da decenni, perché un conto è gestire poche migliaia di piante un’altra cosa è gestire oltre mezzo milione di piante.

La necessità di catalogare, censire e georeferenziare il patrimonio arboreo di una città si è concretizzata ufficialmente con la legge del 10/2013 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani che entrò in vigore Il 16 febbraio 2013. Quella legge in sintesi prevedeva, oltre al censimento degli alberi con una realizzazione di un catasto alberi, anche quanto segue:

1) Che tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti si dotino di un catasto degli alberi

2) Che per ogni bambino nato o adottato nei comuni sopra ai 15.000 abitanti venga piantato un nuovo albero dedicato

3) Che i dati dell’albero dedicato vengano comunicati ai genitori del bambino

4) che gli amministratori del comune producano un bilancio del verde a fine mandato, che dimostri l’impatto dell’amministrazione sul verde pubblico (numero di alberi messi a dimora ed abbattuti, consistenza e stato delle aree verdi, ecc.)

Con il nuovo Decreto del 10 marzo 2020, vengono introdotti i (CAM) criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico. I CAM sono requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Mite (Ministero della transizione Ecologica) e sono volti ed indirizzate le pubbliche amministrazioni verso una razionalizzazione di consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni importati per l’individuazione di soluzioni progettuali e servizi migliori sotto il profilo ambientale ed ecologico. Con questa nuova legge viene certificato l’impiego del censimento del verde (censimento alberi, spazi verdi con i vari sistemi ludici presenti) come strumento indispensabile per una corretta gestione e pianificazione delle nuove ed esistenti aree a verdi, per una corretta gestione dei cronoprogrammi dei servizi di manutenzione del verde.

Il comune di Alatri attraverso il censimento degli Alberi (Catasto Alberi) e l’adozione dei CAM conla delibera del 24 Febbraio 2021 (https://alatri.portaleservizipa.it/index.php/download/eyJpdiI6IlZpV3FWQzRQVG9Ud3lcL0NGcWZNU3B3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InZzbDNLaFg5azBqZlJLNWplOTFvYU9ROENuWTA3bVpiTnBYRGZ2MWtcL0lFPSIsIm1hYyI6IjFhNDY2YzQyMTMwNTYwZmQ5OTE1YjI4MGJhNjllNWNhODMzOTI3OWRhNWI0NTA2NmYyZmM4OWZhMjk2MTdmYjgifQ==/g2021_012.pdf) ha fatto dei piccoli passi avanti per quanto riguarda la gestione del verde pubblico.

Ora occorre fare ulteriori passi per raggiungere livelli virtuosi nella gestione ambientale ed ecologica del sistema del verde Urbano, tra cui: l’aggiornamento del regolamento del verde cittadino; realizzazione di uno strumento urbanistico chiamato “Piano del Verde”, utile per pianificare a livello territoriale nuove aree a verde parchi e giardini e soprattutto occorre fare un salto culturale e civile nel rispetto dell’ambiente che ci circonda, rendendo le nostre città più vivibili ed a dimensione di essere umano.

Per concludere “catasto alberi” https://alatri.censimentoalberi.it realizzato nel comune di Alatri, (strumento di lavoro di un Team di professionisti https://censimentoalberi.it/contatti) oltre a migliorare la gestione del patrimonio della città, mira a far appassionare i cittadini ad amare ed avere cura dei propri alberi e delle aree verdi.

Agrotecnico Francesco Coccia

Iscritto al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Frosinone