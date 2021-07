Roma, Collatino. Bus in fiamme: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, 20 luglio 2021, poco prima delle 8:00, la Squadra Operativa ha inviato la squadra VVF della Rustica (10/A) in viale della Serenissima, all’incrocio con viale della Venezia Giulia a Roma, per incendio bus.

Collatino, bus in fiamme

Nessuna persona è rimasta coinvolta, il celere intervento dei soccorritori ha fatto sì che le fiamme, partite dal vano motore per cause imprecisate, non si propagassero su tutta la vettura, appartenente al TPL Roma.

Il bus è stato messo sotto sequestro.

Foto di repertorio