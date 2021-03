I Carabinieri della Stazione Roma Prenestina hanno denunciato in stato di libertà due persone: un uomo di 29 anni e una donna di 33, per il reato di furto aggravato e continuato in concorso di corrente elettrica.

Cosa è successo

I militari, unitamente al personale specializzato della società “ACEA”, erogatrice dell’energia elettrica, al termine di un’attività di verifiche, hanno appurato che i due, lui nella figura di amministratore e lei di socia di un esercizio commerciale di via Sandro Sandri, avevano realizzato un allaccio diretto alla rete elettrica di un condominio attiguo all’esercizio commerciale, mediante cavi occultati dentro ad apposite canaline, in modo da alimentare il negozio in maniera totalmente gratuita.

L’attività commerciale è stata chiusa dai Carabinieri e sottoposta a sequestro.