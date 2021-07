Covid, Lazio. Completamento del ciclo vaccinale per i non residenti: le info

Da ieri, 19 luglio 2021, è possibile completare il ciclo vaccinale nel Lazio per i non residenti, anche se la prima dose è stata effettuata fuori Regione.

Lazio, completamento del ciclo vaccinale per non residenti

“A partire dal 19 luglio alle 18, tutti coloro che hanno ricevuto la somministrazione della prima dose all’estero o in un’altra regione italiana, possono compilare il modulo di adesione per ricevere nel Lazio la seconda dose della vaccinazione anti COVID-19.

L’accesso al modulo di richiesta è esteso anche alle persone non residenti o non assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio. La richiesta sarà poi trasferita alle Aziende Sanitarie per la presa in carico”, è quanto riportato dal portale di Salute Lazio.

