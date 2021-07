Aurelia, incidente tra Castel Di Guido e Casal Lumbroso: ci sono code

Code sulla SS1 Aurelia tra Castel Di Guido e Casal Lumbroso in direzione di Roma a causa di un incidente.

Aurelia, code a causa di un incidente

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sulla viabilità Astral. Nella giornata di oggi, lunedì 19 luglio 2021, sull’Aurelia, tra Castel Di Guido e Casal Lumbroso, si è verificato un incidente.

Lungo il tratto segnalato ci sono code in aumento. Al momento la dinamica e l’entità del sinistro non sono note, ma il personale autorizzato sta intervenendo sul posto per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamento.

Foto di repertorio.