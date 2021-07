Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, è stato pubblicato il nuovo bando per la Marina Militare. La selezione ha l’obiettivo di reclutare 2000 volontari. Ecco tutti i dettagli e come presentare la domanda.

Concorso Marina Militare per VFP 1: tutti i requisiti

La Marina Militare è alla ricerca di nuovi volontari. Il Ministero della Difesa ha appena pubblicato un nuovo bando per VFP 1, che ha lo scopo di reclutare ben 1.400 unità per il “Corpo equipaggi militari marittimi” e 600 unità per il “Corpo delle capitanerie di porto”. Per partecipare al concorso bisognerà essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver un’età compresa tra i 18 e i 25 anni;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate.

Come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata tramite procedura telematica direttamente sul sito del Ministero della Difesa dedicato ai concorsi.