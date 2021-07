Euronics cerca personale: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, la nota azienda Euronics è alla ricerca di personale. Posizioni aperte anche a Roma.

Euronics assume personale: i dettagli

Nel dettaglio sono 2 gli addetti/e amministrativi con profilo junior ricercati e che riporteranno direttamente al Responsabile Amministrativo. Ecco qualche informazione in più su questo ruolo.

Le mansioni

Gestire il ciclo passivo di un’azienda retail, con particolare attenzione alla registrazione delle fatture fornitori ma anche controllare e contabilizzare le fatture passive. E ancora, gestire lo scadenzario fornitori. Sono queste alcune delle mansioni richieste alle 2 figure ricercate. E’ auspicabile anche una certa predisposizione dei pagamenti elettronici delle fatture scadute.

Requisiti

Euronics cerca addetti amministrativi a Roma ma quali sono i requisiti necessari per candidarsi con successo? Serve intanto un diploma di maturità in ragioneria o laurea in Economia ed è gradita eventuale precedente esperienza lavorativa in ruoli analoghi. Ancora, necessaria la conoscenza dei principi contabili, della normativa fiscale ed IVA (Split payment, Reverse charge, ecc.), delle dinamiche e delle problematiche del Ciclo Passivo e della Contabilità fornitori e analitica. Inoltre abilità in materia di liquidazioni IVA, versamento ritenute d’acconto (F24) e ottima conoscenza di Microsoft Excel.

Euronics cerca addetti amministrativi a Roma: come candidarsi

Siete interessanti a questa offerta di lavoro targata Euronics su Roma? Candidatevi! Potete farlo scrivendo una mail all’indirizzo ufficiodelpersonale@grupponova.it allegando il vostro curriculum. Non c’è una data limite entro cui inviare la vostra domanda ma il consiglio è quello di affrettarvi perché i posti saranno molto ambiti e la concorrenza particolarmente serrata.