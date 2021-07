Incidente mortale nel quartiere di Centocelle, a Roma. Identificata la vittima.

Addio a Daniele D’Amore: aveva 34 anni

Una giovane vita che adesso non c’è più a causa di un brutto incidente stradale. È successo tutto nella giornata di ieri, sabato 17 luglio 2021, nel quartiere Centocelle di Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, intorno alle ore 9, per cause ancora da appurare, una macchina e uno scooter si sono scontrate.

A perdere la vita è stato il centauro di 34 anni, Daniele D’Amore che lascia una moglie e tre figli piccoli. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio.