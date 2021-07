Non sarebbero ancora chiare le colpe di chi nell’ultimo periodo ha appiccato diversi incendi a Roma. Le zone più colpite sono Casilino, Tuscolano e Monte Mario.

Quadraro, il quartiere protesta contro i cumuli di rifiuti in strada

Proprio il Quadraro, è sotto osservazione in queste ore per gli eccessivi ammassi di rifiuti in strada. Inoltre, nel Tuscolano sono stati diversi gli incendi negli scorsi giorni, ma la situazione riguarda anche altri quartieri.

Sono stati addirittura 31 gli incendi di cassonetti a Roma, tra Casilino, Monte Mario, Prati, Ostiense e Ostia soltanto nello scorso week-end.

Segnalati anche casi isolati di roghi, ma la sintesi è che molti residenti sono esasperati dagli eccessivi rifiuti in strada, perlomeno in alcune zone, e dalle conseguenze che portano: nel migliore dei casi, l’odore nauseante.

Non si conoscono gli artefici di questi incendi, ma il sospetto è che qualche cittadino esasperato dalla situazione si sia fatto prendere la mano. Staremo a vedere se il fenomeno continuerà a persistere, ma anche se la questione rifiuti a Roma migliorerà, viste le recenti novità in merito.

Intanto, nel quartiere Quadraro, c’è stata una mobilitazione spontanea composta da circa 200 persone per protestare proprio questo rimpallo nella gestione dei rifiuti, che finisce per vederli involontariamente coinvolti e lamentano che la spazzatura (come visibile anche nel video seguente) non viene raccolta da circa un mese.

Insomma, la situazione d’emergenza sta diventando sempre più di difficile gestione e i cittadini iniziano a stufarsi anche delle tempistiche che finiscono per allungarsi, causando notevoli disagi a tutte le persone che quotidianamente vivono il quartiere, ma anche a coloro che lo frequentano di passaggio.

E voi, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra opinione nei commenti.