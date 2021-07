Dal 9 al 12 luglio sono stati circa 50 gli interventi che le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma hanno svolto su tutta l’area del territorio capitolino a seguito di incendi di rifiuti, in gran parte cassonetti.

Ancora incendi di cassonetti in alcune zone di Roma

Tra le zone più colpite quella del Casilino, Monte Mario, Prati, Ostiense e Ostia. Purtroppo, non è una novità quella che riguarda le suddette zone, che in questo periodo soffrono particolarmente il problema, come evidenziato nel link sottostante.

In particolare, solo nelle giornate di Sabato e Domenica sono stati ben 31 gli interventi dei vigili del fuoco di Roma per sedare gli incendi di questi cassonetti nelle suddette zone.

Foto di repertorio