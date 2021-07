Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Poste Italiane assume operatori allo sportello, consulenti finanziari e altre figure. Il gruppo ha infatti pubblicato nuove offerte di lavoro in tutta Italia. Ecco le posizioni aperte e come inviare la candidatura.

Poste italiane assume: posizioni aperte e requisiti

Poste Italiane è una delle principali aziende del Paese. Nata come società specializzata nell’offerta di servizi postali, ad oggi offre anche numerosi servizi nel settore finanziario, bancario e di telecomunicazione. Sempre alla ricerca di nuovi talenti, l’azienda rappresenta inoltre una realtà lavorativa molto interessante e perfetta per chi è alla ricerca di un percorso professionale dinamico e stimolante. A questo proposito, Poste Italiane ha recentemente pubblicato alcune offerte di lavoro, riservate a candidati con vari livelli di esperienza. Il gruppo, in particolare, è alla ricerca di operatori allo sportello, consulenti finanziari, addetti sda, ecc.

I primi avranno il compito di presidiare le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa e fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo. Per partecipare alla selezione, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore con votazione minima di 70/100 oppure 42/60. Costituiranno titoli preferenziali eventuali lauree o votazioni superiori. L’offerta riguarda tutto il territorio nazionale e prevede un inserimento con contratto a tempo indeterminato e orario di lavoro part time.

Come candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere consultati direttamente sul sito ufficiale di Poste Italiane, nella sezione dedicata alle “Carriere”. Per candidarsi, bisognerà registrarsi sul sito e compilare il form online entro e non oltre il 18 luglio. La selezione sarà effettuata online e coinvolgerà soltanto le figure in possesso dei requisiti richiesti.