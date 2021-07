San Lorenzo, “mala movida”. I controlli in bar e ristoranti

I Carabinieri della Compagnia di Roma piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma e del VII Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo del territorio e alla verifica sul rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19 e della c.d. “mala movida” nel quartiere San Lorenzo.

San Lorenzo, i controlli

I Carabinieri hanno controllato diverse attività commerciali, tra cui due negozi di vicinato, sorpresi mentre proseguivano la vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito e sanzionati per un importo di 400 euro. Per tale violazione è stata applicata anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per la durata di 3 giorni per entrambi i negozi. Ad altre 2 attività commerciali i Carabinieri hanno elevato ulteriori sanzioni amministrative per 1550 euro, per aver riscontrato irregolarità in campo igienico sanitario.

Sempre nel corso dei controlli, un romano, minorenne, è stato controllato dai Carabinieri e trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana ad uso personale, quindi segnalato alla locale Autorità, quale assuntore e successivamente riaffidato ai genitori.

I Carabinieri hanno sanzionato per violazione del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma, anche un romano di 20 anni, sorpreso ad espletare i propri bisogni fisici sulla pubblica via.

I diversi posti di controllo effettuati durante il servizio hanno permesso di controllare oltre 100 persone ed una trentina di veicoli.