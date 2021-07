San Lorenzo. La Polizia di Stato appone i sigilli ad un esercizio commerciale, in applicazione dell’art.100 del T.U.L.P.S., chiuso provvisoriamente per 3 giorni anche un mini market.

I controlli

Continuano i mirati controlli della Polizia di Stato presso gli esercizi commerciali al fine di accertare l’esatta applicazione, da parte dei commercianti, della prevista normativa di settore e per arginare la vendita di bevande alcoliche oltre gli orari consentiti dalla stessa.

Gli agenti del Commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, hanno notificato, a un cittadino del Bangladesh di 38anni, il decreto del Questore, ex art. 100 T.U.L.P.S., a causa della violazione delle prescritte misure previste dall’ordinanza sindacale, con conseguente sospensione temporanea della licenza alla vendita per 15 giorni e la chiusura del negozio.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di ripetuti controlli amministrativi presso l’esercizio di vicinato in questione, al fine di sensibilizzare il titolare al rispetto delle vigenti norme, il quale nonostante ciò, ha continuato a reiterare la sua colpevole condotta in contrasto a quanto disposto dall’ordinanza sindacale.

Il citato provvedimento è stato emesso, a firma del Questore, dopo l’istruttoria da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, diretta da Agnese Cedrone, e notificato nella mattinata di ieri da parte degli agenti del Commissariato San Lorenzo.

E ancora nel corso degli stessi controlli gli agenti, constato che il titolare di un minimarket non aveva ottemperato al divieto di sospendere la vendita al dettaglio per l’asporto, dalle ore 18.00 alle ore 7.00, delle bevande alcoliche e super alcoliche, hanno disposto provvisoriamente la chiusura dell’esercizio per 3 giorni.