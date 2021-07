Nella giornata di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 16,17 ,la S.O. ha inviato a Roma , SS 8 Via del Mare altezza km. 17.500 la squadra vvf di Ostia per incidente stradale.

Brutto incidente lungo la via del Mare: grave un uomo

Trattasi di un veicolo che per cause al momento imprecisate è andato ad impattare sul guard rail senza coinvolgere altri vetture. Il conducente dell’auto (uomo ) è stato soccorso dal personale VVF e trasportato dal 118 presso ospedale S.Eugenio in codice rosso.