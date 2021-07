Questa mattina il Sindaco Sanna e l’Assessore alla Capitale Europea dello Spazio Francesco Guadagno hanno presenziato alla cerimonia per la firma del protocollo tra Avio S.p.a e Regione Lazio per la partecipazione ad Expo Dubai che si terrà ad Ottobre e vedrà la partecipazione della città di Colleferro, di Regione Lazio e di Avio all’interno del padiglione italiano, in una sezione che sarà dedicata all’Aerospazio.

Expo Dubai e Colleferro Capitale Europea dello Spazio 2022

Sarà l’occasione per la nostra città di presentare la Presidenza di Cva, diventando così Capitale Europea dello Spazio 2022 e sarà per la città di Colleferro e di tutta la Valle del Sacco una grande opportunità di riscatto dopo tanti eventi negativi, ha dichiarato il Sindaco Sanna.

Siamo già da tempo lavorando a questo progetto, afferma l’Assessore Guadagno, a stretto contatto con la regione Lazio, Cva l’Associazione delle città d’Arianne e Avio Spa, per preparare un evento che consentirà alla nostra città di essere inclusa in una vetrina internazionale come quella di Expo Dubai, dove innovazione, formazione, tecnologia e cultura, saranno il propulsore per rilanciare l’economia nazionale e di conseguenza anche il nostro territorio.

Alla cerimonia erano presenti, l’Amministratore Delegato di AVIO Spa Giulio Ranzo, l’Assessore per lo Sviluppo Economico, commercio, artigianato, ricerca e innovazione della Regione Lazio Paolo Orneli, il Commissario Generale per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai Paolo Glisenti, il Presidente dell’Asi Giorgio Saccoccia, il Consigliere Militare della Presidenza del Consiglio Generale Luigi