Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro Circuito Lavoro, Ferrovie dello Stato cerca giovani senza esperienza da inserire in un percorso mirato a formare professionisti del settore ferroviario. Una occasione decisamente preziosa su Roma e province limitrofe visto che la ricerca si focalizzerà proprio sul Lazio.

Ferrovie dello Stato cerca giovani senza esperienza: quali requisiti?

L’esperienza non è caratteristica richiesta a coloro che si candideranno per le offerte di lavoro in Trenitalia. Tuttavia, alcune caratteristiche saranno fondamentali per poter essere selezionati. Intanto, gli aspiranti candidati dovranno avere una età compresa tra 18 e 29 anni inclusi e dovranno altresì essere in possesso di patente B. Ancora, servirà un diploma di scuola secondaria superiore ad ambito tecnico e la residenza nelle province di Frosinone, Latina, L’Aquila, Rieti, Roma e Viterbo. Capacità di tensione al risultato, iniziativa, miglioramento continuo, teamworking e comunicazione aperta completeranno il profilo ideale.

In cosa consiste l’opportunità di Ferrovie dello Stato

Come anticipato, i giovani che saranno selezionati verranno inseriti in un percorso formativo professionalizzante per Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura Impianti Elettrici in Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. presso la Direzione Territoriale Produzione di Roma. Il ruolo prevederà mansioni ben precise relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie.

Come candidarsi

Ferrovie dello Stato cerca giovani senza esperienza: ma come candidarsi con successo? Coloro che sono interessati potranno farlo dalla pagina ufficiale di Ferrovie dello Stato, sfruttando il bottone che riporta la scritta “Candidati” in fondo alla pagina. Basterà inserite tutti i dati personali richiesti dall’azienda per ufficializzare la candidatura in pochissimi minuti. Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 25 agosto.