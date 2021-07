Tragedia a Mentana, uomo rimane schiacciato da un trattore

In data 4/7 alle ore 16 circa, la S.O. ha inviato presso il comune di Mentana, in prossimità di via Mussomeli, la squadra VV.F di Montelibretti (5/A e 5/C) a causa di un incidente di un mezzo agricolo(trattore cingolato) in cui ha perso la vita un uomo, rimasto schiacciato dallo stesso a seguito di ribaltamento.

Tragedia nella zona di Mentana

Le cause sono al momento imprecisate, Il corpo della vittima è rimasto intrappolato sotto il trattore.

Necessario l’utilizzo di cuscini pneumatici e divaricatore per liberarlo. Sul posto presente il 118 e i C.C.