Durante la mattinata di oggi, 14 luglio 2021, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma.

Papa Francesco è stato dimesso dall’Ospedale

Il Pontefice era ricoverato in ospedale dallo scorso 4 luglio per l’esecuzione di un intervento programmato per una stenosi diverticolare sintomatica nel colon.

Ora Papa Bergoglio proseguirà la convalescenza in Vaticano.

Foto di repertorio