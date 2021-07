Papa Francesco ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. Nessuna paura per i fedeli: non si tratta di un malore improvviso o quant’altro, ma di un programmato intervento per una stenosi diverticolare sintomatica nel colon.

L’intervento sembra sia andato bene e Bergoglio dovrà restare sotto osservazione come prescritto. Ci auguriamo di rivederlo quanto prima in piena forma