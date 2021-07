Segni, riapre la via Traiana: sarà a senso unico alternato

Arriva una buona notizia per i cittadini di Segni e non solo. Entro questo fine settimana riaprirà la via Traiana dove, mesi fa, crollò un pezzo di strada.

Riapre via Traiana: ecco le novità

Da tempo molti cittadini aspettavano questa notizia e, alcuni giorni fa, il Sindaco di Segni Piero Cascioli l’ha finalmente confermata: via Traiana riaprirà entro questo fine settimana.

Al momento, come viene sottolineato dallo stesso primo cittadino, sarà possibile transitarci ad una sola corsia con senso alternato. Tuttavia si sta già lavorando sul progetto definitivo per la riapertura completa della sede stradale per cui è stata già stanziata la somma di 560mila euro.