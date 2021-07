H&M cerca commessi e altre figure: ecco tutte le posizioni aperte

Nuove offerte di lavoro H&M, il popolare marchio di abbigliamento low cost che da qualche anno ormai sta spopolando anche in Italia. Tanti infatti sono i negozi distribuiti sul territorio nazionale che cercano nuove figure da inserire nello staff. Per la maggior parte dei punti vendita si cercano commessi ma in alcune città H&M cerca anche Store Manager e Visual Merchandiser.

Offerte di lavoro H&M: requisiti generici

Propensione a lavorare in team, spiccata passione per la moda e orientamento verso il cliente: sono queste alcune delle caratteristiche che H&M ricerca nelle persone che si candideranno per le varie offerte di lavoro. Per alcuni ruoli, tipo quelli di Store Manager e Visual Merchandiser, è richiesta anche esperienza pregressa nel settore. Due anni di esperienza sono richiesti a chi si candiderà per i posti di Store Manager, così come a coloro che si faranno avanti per il ruolo di Visual Merchandiser.

Come candidarsi

Candidarsi per le varie offerte di lavoro di H&M non è troppo complicato. Se siete interessati a lavorare nel campo dell’abbigliamento e quindi della moda, visitate la pagina ufficiale dell’azienda, nell’apposita sezione dedicata alle opportunità di carriera, e selezionate la posizione aperta che vi interessa, con relativa sede. Cliccate sul pulsante rosso che riporta la scritta “Mi interessa” e inserite tutti i vostri dati personali per candidarvi ufficialmente.

Tra le tante richieste che arriveranno, h&M selezionerà i profili ritenuti più interessanti ricontattando i diretti interessati per un colloquio. La segnalazione arriva direttamente da Circuito Lavoro.