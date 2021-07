Era ricoverato in condizioni disperate e, purtroppo, non ce l’ha fatta. L’incidente avvenuto in zona Casal Palocco miete una seconda vittima: dopo Alessandro Rega, ragazzo di 25 anni, è morto Antonio Bevilacqua di 22 anni, anche lui di Acilia.

Incidente mortale a Casal Palocco: le vittime sono due

Un sinistro spaventoso, avvenuto lungo via del canale della Lingua, intersezione con la Cristoforo Colombo. Una Smart e una Ford Ka si sono scontrate in maniera violenta. A rimanere feriti sono rimaste tre persone più una donna che guidava la Ford che non ha riportato gravi conseguenze.

Ieri la notizia della tragica morte di Alessandro Rega, 25enne di Acilia, oggi è arrivato un altro esito drammatico: è morto Antonio Bevilacqua, amico di Rega che viaggiava in macchina con lui. Secondo quanto riportato da alcune informazioni, le condizioni del ragazzo erano critiche già da diversi giorni e purtroppo non ce l’ha fatta.

