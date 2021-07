Tragico incidente a Casal Palocco: muore un 25enne di Acilia

Il brutto incidente è avvenuto nella giornata di ieri, a Casal Palocco, in via del Canale della Lingua. Due auto si sono scontrate. Tre ragazzi sono feriti gravemente, uno è morto.

Tragedia a Casal Palocco: addio a Alessandro Rega

Si chiamava Alessandro Rega il ragazzo che ieri ha perso la vita nell’incidente di Casal Palocco ed era residente ad Acilia. Una tragedia che vede altri tre ragazzi ricoverati in gravi condizioni, tra cui un giovane di 22 anni che lotta tra la vita e la morte all’Ospedale Gemelli di Roma.

La dinamica

Il tutto è ancora al vaglio degli inquirenti ma, secondo quanto trapela, due auto si sono scontrate. Si tratta di una Smart e una Ford Ka proveniente da via del Canale della Lingua. L’impatto è stato molto violento tanto che per il 25enne residente ad Acilia non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti in maniera tempestiva i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine.