A1. Veicolo in fiamme tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma

Veicolo in fiamme sulla A1 tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. Si segnalano code di 1 km al km 625+600. Al momento, non si registrano feriti. Attivo il restringimento di carreggiata.

Si raccomanda di procedere con cautela. Lo comunica il noto portale di Astral Infomobilità.

Potrebbero seguire aggiornamenti.