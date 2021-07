Frosinone, tenta di gettarsi dal ponte dell’autostrada tra le auto in corsa

Nella mattinata odierna, gli agenti delle Volanti della Questura di Frosinone hanno ricevuto una segnalazione al 113 da parte di un uomo che minacciava il suicidio dal ponte dell’autostrada in via Le Rase. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno notato un uomo che scavalcava il parapetto col chiaro intento di lanciarsi nel vuoto e hanno subito attirato la sua attenzione cercando di distoglierlo dall’insano pensiero.

Frosinone, tenta il suicidio dal ponte dell’autostrada: salvato grazie alla Polizia

Con estrema professionalità i poliziotti hanno saputo instaurare un dialogo con lo stesso, apprendendo che la motivazione del suo gesto era dettata da un’ingente perdita di denaro al gioco delle slot machine. L’uomo iniziava ad interessarsi alle proposte di aiuto mosse dagli operatori e si allontanava dalla recinzione, ma resosi conto di poter essere raggiunto, si apprestava a scendere velocemente la scarpata attigua al ponte fino a raggiungere la sede autostradale. In quel preciso istante giungeva sul posto la pattuglia della Polizia Stradale che aveva già provveduto a bloccare il traffico, impedendo che l’uomo venisse investito o che mettesse in pericolo gli automobilisti che transitavano.

A quel punto gli agenti, con non poche difficoltà, hanno bloccato e messo in sicurezza l’uomo, accompagnandolo presso gli uffici della Sottosezione autostradale, dove continuava con il suo atteggiamento non collaborativo, manifestando evidenti disturbi del comportamento, tali da richiedere l’intervento del 118. Condotto presso il pronto soccorso, il 39enne residente in provincia di Latina, è stato tranquillizato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.