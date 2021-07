Sono stati oltre un centinaio gli interventi eseguiti sul territorio Capitolino dalla Polizia Locale, nella notte appena trascorsa, in occasione della finale del Campionato Europeo di calcio.

A Fontana di Trevi fermate due persone intente a tuffarsi nella vasca monumentale

In particolare, nelle vie e piazze del Centro Storico i caschi bianchi sono stati impegnati in diversi interventi per tutelare l’incolumità del gran numero di persone intente a festeggiare per le strade della Capitale. In più occasioni le pattuglie sono dovute intervenire anche a salvaguardia delle aree monumentali, come a Fontana di Trevi, dove gli agenti del I Gruppo Centro, intorno all’1,30 di questa notte, hanno fermato un uomo di 32 anni intento a tuffarsi in acqua.

Sempre per lo stesso motivo, poco dopo, gli operanti hanno bloccato una seconda persona. Entrambe sono state sanzionate ai sensi del regolamento di polizia urbana. Nei loro confronti è stata applicata anche la misura dell’ordine di allontanamento.