Sta girando sui social un video che ritrae un tifoso “scortato” fuori l’Altare della Patria da un militare. L’ultras aveva deciso di scavalcare.

Tifosi impazziti a Roma: scavalca l’Altare della Patria. Interviene un militare

La scena è stata immortalata dalla famosa pagina Instagram “Welcome To Favelas”. Forse per la troppa euforia, un giovane tifoso nella giornata di ieri ha deciso di scavalcare il recinto di protezione dell’Altare della Patria per festeggiare.

La scena però non è passata inosservata ad un militare in servizio in quel momento il quale, con un mitra puntato, ha gentilmente accompagnato il tifoso fuori la scalinata. La scena è stata ripresa con un telefonino e poi successivamente pubblicata; adesso sta facendo il giro del web.

Oltre questo evento però, c’è da segnalare la tanta euforia dei tifosi azzurri che, fino a notte tarda, hanno festeggiato in sella a moto e macchine un traguardo storico per questa nazionale.

Ecco il video:

