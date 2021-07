Brutto incidente nella zona di Casal Palocco. Si sono scontrate due auto e un uomo è deceduto.

Incidente mortale in via Canale della Lingua, vicino la Cristoforo Colombo: morta una persona

Un terribile incidente all’alba di oggi, domenica 11 luglio 2021. È successo in via del Canale della lingua, intersezione con via Cristoforo Colombo, zona Casal Palocco. Da quelle che sono le prime informazioni del caso, due auto hanno avuto un impatto terribile.

Ad essere ferite sono rimaste 4 persone, di cui una è deceduta. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale , X Gruppo Mare, i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’Ospedale Grassi di Ostia e poi al San Camillo.