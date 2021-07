Chips di banana e muesli di Flying Tiger Copenhagen richiamati per sospetta contaminazione da salmonella.

Flying Tiger Copenhagen ha pubblicato sul proprio sito Internet il richiamo di un lotto di chips di banana e due di muesli mix a causa della probabile contaminazione da Salmonella nelle chips di banana. Il problema è stato segnalato dal fornitore.

I prodotti e i lotti interessati:

Banana Chips, in confezione da 125 grammi con il numero di lotto 8008634 e la data di scadenza 16/09/2021 (numero prodotto: 2401418)

Muesli Mix, in confezione da 150 grammi con i numeri di lotto 8008911 e 8009035 e la data di scadenza 14/10/2021 (numero prodotto: 2401482 e 2401563)

Flying Tiger Copenhagen rende noto che il richiamo interessa Italia, Spagna, Francia, Belgio, Danimarca, Ungheria, Austria, Norvegia, Finlandia, Svezia, Paesi Bassi, Polonia, Estonia, Repubblica Ceca, Islanda, Slovacchia, Germania, Cipro, Grecia e Lituania.

La salmonella è uno degli agenti batterici più comuni nei casi di infezioni trasmesse da alimenti e può dare vita alla salmonellosi. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati crudi o non pastorizzati).

La salmonellosi quindi viene trasmessa attraverso l’ingestione di questi cibi o bevande contaminate o per contatto ed è responsabile soprattutto di infezioni gastrointestinali che possono portare a sintomi come vomito, diarrea e dolore addominale.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita Tiger più vicino per il rimborso.