Bärbel Drexel GmbH sta richiamando tre lotti dell’integratore alimentare “Good Night Plus” e “Sleep well with Lavender”. Come annunciato dalla società in un comunicato stampa, è stato riscontrato che uno degli ingredienti dei prodotti interessati ha superato il limite di ossido di etilene.

Richiamo urgente per integratori alimentari. L’ingrediente è considerato mutageno e cancerogeno

Ciò significa che non si possono escludere problemi di salute se il pellet viene assunto continuamente. L’ossido di etilene è sospettato di essere mutageno e cancerogeno anche a basse concentrazioni negli alimenti.

Sono interessati dal richiamo i seguenti articoli:

Articolo: Good Night Plus pellet 88 g

Contenuto: 220 pezzi Da

consumarsi preferibilmente entro: fino alla fine del 07.2022

Lotto: Ch.: 33948

Articolo: Good Night Plus pellet 88 g

Contenuto: 220 pezzi Da

consumarsi preferibilmente entro: entro la fine del 10.2022

Lotto: Ch.: 34855

Articolo: Dormi bene con palline di lavanda 64 g

Contenuto: 160 pezzi Da

consumarsi preferibilmente entro: fino alla fine del 06.2022

Lotto: Ch.: 33463.

Gli articoli interessati sono stati venduti tramite il partner di vendita al dettaglio B2B TV Shopping QVC. L’azienda consiglia agli acquirenti di smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici. Bärbel Drexel GmbH rimborserà il prezzo di acquisto.

La hotline per i consumatori è a disposizione dei clienti per domande o informazioni all’indirizzo service@baerbel-drexel.de o telefonicamente al numero 08276/518 100 (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00).

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, per una tutela dei consumatori raccomanda di non consumare questi prodotti venduti anche dai negozi on line.