Il Centro-Destra unito dice no a discariche in provincia di Roma: ‘Da 5 anni Zingaretti e Raggi non decidono, non programmano, fanno a scarica barile, ci costringono a vivere in emergenza rifiuti e approfittando della precarietà della situazione tentano dei blitz per portare i rifiuti di Roma in Provincia evitando di attuare il piano regionale dei rifiuti.

Il Centrodestra in Città Metropolitana dice no alla discarica a Roncigliano e in ogni altro comune della ex Provincia di Roma. Per questo motivo abbiamo richiesto alla Raggi un consiglio metropolitano straordinario sul tema.

Così in una nota Andrea Volpi, Giovanni Libanori e Micol Grasselli di FdI, Antonio Proietti della Lega e Mario Cacciotti di Forza Italia.

Foto di repertorio