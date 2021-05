Ad intervenire sulla discarica di Colle Fagiolara è Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro Regione Lazio.

Le dichiarazioni di Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione lavoro Regione Lazio

“Lascia senza parole l’indiscrezione per cui l’Ama avrebbe scritto alla Prefettura di Roma chiedendo la riapertura della discarica di Colle Fagiolara. La provincia e in particolare i Comuni di Colleferro e Paliano hanno pagato a sufficienza l’incapacità della Capitale nella gestione dei rifiuti e dopo anni di battaglie delle comunità e di una nuova generazione di amministratori nessuno è disposto a fare un passo indietro sulla tutela dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini e le cittadine”

“Sono al fianco dei Sindaci Sanna e Alfieri e tutti gli altri del comprensorio, nella ferma opposizione a qualsiasi ipotesi di riapertura dell’impianto di smaltimento rifiuti dismesso anche grazie all’impegno della Regione Lazio. Ancora oggi, in sinergia con tutti gli attori in campo, metteremo in atto ogni azione in nostro potere per evitare che questo accada, siamo pronti a una reazione forte e collettiva al fianco delle comunità che non possono più pagare le scelte fallimentari di una Capitale sempre più priva di visione”.