Un macabro rinvenimento quello avvenuto stamattina in un campo di grano a Roma. Precisamente, il ritrovamento è stato fatto a Magliana, nella zona della Muratella. Si tratta del corpo di una donna, che era in uno stato avanzato di decomposizione. A scoprire il corpo è stata una persona, che stava passeggiando nella zona assieme al proprio cane.

Muratella, ritrovato il cadavere di una donna in un campo di grano

L’uomo stava passeggiando nella zona compresa fra Parco de’ Medici e la stazione Magliana, quando improvvisamente è stato attirato da una visione da film horror, complice forse anche l’odore emanato dal cadavere in decomposizione.

Subito è partita la segnalazione alle forze dell’Ordine. In attesa dell’autopsia, si cerca di capire l’identità della donna e le cause della morte. Per il momento, sembrerebbero non esserci evidenti segni di violenza.

Sono in corso le verifiche per capire se la donna fosse una delle tante persone scomparse a Roma e dintorni. Le indagini sono in corso e proseguiranno fino a quando non ci saranno novità rilevanti. Intanto, la salma della donna è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio