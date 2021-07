Doppio brutto incidente sulla A91 Roma-Fiumicino nel pomeriggio di oggi, 9 luglio 2021. Precisamente, i sinistri sono avvenuti entrambi sul viadotto della Magliana. Segnalate lunghe code tra, appunto, via della Magliana e via del Cappellaccio, in direzione Eur.

Sul posto si è recato il personale addetto alla rimozione dei detriti e quello per prestare gli eventuali soccorsi, oltre ovviamente le forze dell’Ordine per eseguire i rilievi di rito.

Questi ultimi serviranno per appurare la dinamica di entrambi. La situazione viabilità risulta momentaneamente congestionata, con lunghe code e traffico pressoché bloccato.

Ancora non è chiaro se vi siano stati feriti e nemmeno come siano avvenuti. Nel secondo caso, emergerà la dinamica dai rilievi. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.