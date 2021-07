Terza dose di vaccino Pfizer per fronteggiare il pericolo varianti del virus, sogno o realtà? A parlare è Mikael Dolsten, direttore scientifico della società americana.

Terza dose del vaccino Pfizer: novità a breve

In realtà la risposta è si. Come viene spiegato dal direttore scientifico della società americana Pfizer Inc. Mikael Dolsten, entro agosto si vorrebbe richiedere l’autorizzazione per produrre la terza dose del vaccino e cercare di fronteggiare ogni variante del Covid e raggiungere la copertura totale.

Un obiettivo arduo da raggiungere, anche se come viene annunciato da Dolsten, il siero sembra risultare molto efficace anche contro le mutazioni. La terza dose del vaccino Pfizer, quindi, potrebbe essere somministrata dopo 6-12 mesi dal secondo richiamo permettendo di aumentare il numero di anticorpi da 5 a 10 volte contro il Covid.

Non resta che aspettare il via libera da parte della comunità Scientifica.