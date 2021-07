Fiumicino, è scomparsa una giovane di 15 anni: l’appello per ritrovarla

Un altro caso di persona scomparsa. Questa volta si tratta di una giovane ragazza di 15 anni che ha fatto perdere le proprie tracce da Fiumicino.

Ore d’attesa per ritrovare la 15enne Elisa scomparsa da Fiumicino

Un appello social che in poco tempo è stato condiviso da tantissime persone. Si tratta della scomparsa di una giovane ragazza di 15 anni di nome Elisa che, nella giornata di ieri, intorno alle ore 13, è uscita di casa per andare in una gelateria e non è più tornata.

La giovane, al momento della scomparsa, indossava pantaloncini neri da basket e una maglietta nera. Se qualcuno ha notizie di lei o dovesse trovarla è pregato di avvertire le Forze dell’Ordine.