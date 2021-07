Fiumicino. Incendio in una carrozzeria: le fiamme distruggono 12 auto

Questa mattina, 6 luglio 2021, alle ore 4:00 la S.O. ha inviato la squadra dei VV.F di Ostia (13/A) ed una botte (AB/7) presso Fiumicino in via Debeli, dove era in corso uno spaventoso incendio che ha visto coinvolte diverse autovetture: in totale sono state distrutte ben 12 macchine.

Incendio a Fiumicino

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le fiamme hanno completamente distrutto 12 auto, danneggiandone altre 3 ed una moto.

Le vetture sostavano in un parcheggio all’aperto di una carrozzeria.