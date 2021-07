Al km 53,600 del GRA è segnalato un motociclista a terra, in attesa di elisoccorso.

Brutto incidente sul GRA. Necessario l’intervento dell’elisoccorso per soccorrere un motociclista riverso a terra

Sul Grande Raccordo Anulare la carreggiata esterna è provvisoriamente chiusa al km 53,600 poiché, a causa di un incidente che ha coinvolto una motocicletta, è necessario l’intervento dell’elisoccorso.

GRANDE RACCORDO ANULARE, ANAS: CARREGGIATA ESTERNA CHIUSA PER INCIDENTE

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che solo pochi minuti fa c’è stato anche un altro incidente nei pressi del GRA.

