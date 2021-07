Incidente tra Tor Bella Monaca e Torrenova: lunghe code verso il GRA

Segnalate code in via di Tor Bella Monaca. Il traffico si è creato a causa di un incidente avvenuto poco fa in via di Torrenova, in direzione A90, ovvero del Grande Raccordo Anulare. Ancora sono sconosciute le cause del sinistro, segnalato nel tardo pomeriggio di oggi, 8 luglio 2021, da Astral Infomobilità.

Incidente tra Tor Bella Monaca e Torrenova oggi: lunghe code verso il GRA

Sul posto è giunto il personale per la rimozione dell’incidente e per la gestione della viabilità. Ancora non si conoscono notizie su eventuali persone ferite e nemmeno sulla dinamica. Su quest’ultimo punto sono infatti in corso i rilievi delle forze dell’Ordine.

Ricordiamo dunque che intorno alle 19 di oggi c’è stato un incidente all’altezza di via di Torrenova, che ha generato code tra la zona di Tor Bella Monaca e la direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma.

Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di ulteriori novità. Intanto, preghiamo gli automobilisti che in questi istanti stanno percorrendo le suddette zone di prestare la massima attenzione.

Foto di repertorio