Roma, soccorso a Piramide e ritrovato l’anziano scomparso a Roma ieri

Ritrovato ieri sera, grazie alla segnalazione di uno spettatore di Chi l’ha visto, l’anziano scomparso a Roma, alcune ore prima.

Il ritrovamento

Il 77enne è stato soccorso in zona Piramide da una persona che ha controllato il sito di Chi l’ha visto? e in seguito avvisato la redazione del ritrovamento.

Il personale del programma ha prontamente avvisato i familiari dell’uomo, che sono accorsi sul posto e ringraziato tutti.

Dunque, una bella notizia per tutti coloro che erano in apprensione per lui e questo conferma ancora una volta l’utilità dell’intelligenza collettiva che, grazie alla trasmissione Chi l’ha visto? riesce a fare del bene alle persone in difficoltà e a tutti quelli che gli sono vicine.

Foto di repertorio