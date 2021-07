Roma Est, si cerca Luigi De Angelis detto “Gino”: è malato di Alzheimer

Ore d’ansia per la scomparsa di Luigi De Angelis, per tutti Gino, un uomo anziano malato di Alzheimer che è scomparso dalla sua abitazione di Roma Est.

Si cerca Luigi De Angelis, per tutti conosciuto come Gino

È uscito dalla sua casa di Roma Est intorno alle ore 08:30 di questa mattina e non è più tornato a casa. Questo l’allarme lanciato direttamente dai familiari di Luigi De Angelis, anziano malato di Alzheimer che, molto probabilmente, non riesce a trovare la via di casa.

Come viene riportato da alcune informazioni, l’anziano nella tasca dei pantaloni dovrebbe avere dei contatti telefonici utili per poter contattare i suoi familiari.

Sui social, nel frattempo, stanno girando le foto dell’uomo. Chiunque abbia informazioni può contattare direttamente le Forze dell’Ordine.