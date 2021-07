A Labico, sabato 10 luglio 2021 ci sarà il camper vaccinale dalle ore 15:00 alle 19:00, per la somministrazione del vaccino anti-Covid J&J destinata agli over 18. Ne dà comunicazione il sindaco, Danilo Giovannoli, che riporta anche i dati trasmessi dalla ASL sul numero dei vaccinati tra i cittadini.

Le parole del Sindaco

“Dalla ASL un dato non proprio positivo: 285 utenti di Labico over 18 ancora non sono vaccinati. Dobbiamo rimediare questo gap per evitare nuove ondate, per evitare di tornare indietro di mesi a quando i contagi crescevano.

Oggi Labico non ha alcun positivo: per mantenere questo standard e goderci il paese e la vita sociale, dobbiamo vaccinarci.

Sabato 10 luglio presso Piazza del Mercato ci sarà il camper vaccinale dalle 15 alle 19 per tutti gli over 18.

Il vaccino somministrato sarà Johnson & Johnson in unica dose. Mi raccomando, soprattutto gli over 60, non lasciatevi scappare questa occasione.

È il sogno che avevo, quello di vaccinare Labico per intero, sabato si può avverare.

Il sindaco, Danilo Giovannoli”, è quanto riportato dal primo cittadino di Labico tramite post Facebook.

