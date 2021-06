Labico, protezione civile: inaugurazione ufficiale del Gruppo

“Se il 9 giugno siamo riusciti velocemente a sistemare 15 tombini e perlustrare il territorio durante la bomba d’acqua che ci ha colpito, è stato merito della Protezione Civile e dei suoi volontari preziosissimi.

Ringraziamoli tutti insieme sabato alle 17.30 nel piazzale del Comune durante l’inaugurazione ufficiale del Gruppo, nel rispetto della normativa anti-Covid.

Possiamo finalmente dire di avere una Protezione Civile e questa, oltre che una vittoria, è un sollievo per la cittadinanza e per me in qualità di Sindaco. So che avere questi ragazzi e queste ragazze al mio fianco farà la differenza. “

Il Sindaco, Danilo Giovannoli