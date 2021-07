Roma, travolge un ragazzo e poi scappa: pirata della strada si costituisce

Si è costituito il pirata della strada che, lo scorso 5 luglio 2021, ha travolto e ucciso un ragazzo di soli 28 anni.

Incidente mortale a Roma: investe un 28enne e poi scappa. Si costituisce

Il tutto è avvenuto la sera del 5 luglio a Roma, in largo Bratislava. Un’auto e una moto si sono scontrati e ad avere la peggio è stato un giovane ragazzo di 28 anni a bordo del mezzo a due ruote. Portato presso l’Ospedale Santo Spirito, per il 28enne non c’è stato nulla da fare.

L’uomo a bordo del veicolo è poi scappato senza soccorrere la vittima e senza lasciare alcuna traccia. È notizia di oggi, invece, che il pirata della strada ha deciso di costituirsi e di prendersi le sue responsabilità.