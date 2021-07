Fidene. Scomparsa Marisa Ripanti dallo scorso 26 giugno. L’appello per ritrovarla

Come riportato dalla trasmissione Chi l’ha visto? e da Penelope Lazio, la signora Marisa Ripanti, di 67 anni, si è allontanata da Roma, zona Fidene, lo scorso 26 giugno e da allora non si hanno più sue notizie.

Ecco l’identikit e l’appello da diffondere per ritrovarla.

L’identikit e l’appello per ritrovare la signora Marisa

La signora Marisa Ripanti, di 67 anni, vive in zona Fidene, da dove è scomparsa lo scorso 26 giugno, quando è uscita di casa verso le 7:00 di mattina, dicendo al marito che stava andando a messa. Avvistata per l’ultima volta da una conoscente alla fermata dell’autobus a piazza Stia, di lei non si hanno più notizie.

Il suo cellulare ha squillato a vuoto per un giorno e poi si è spento. L’ultima cella che ha agganciato è vicino al canile della Muratella.

La signora Marisa è alta circa 1,70m. Ha gli occhi castani e i capelli grigi. Al momento della scomparsa, indossava un vestito al ginocchio a pois bianco e nero largo, sandali infradito rosa, borsa marrone scuro. Come segni particolari, ha l’occhio destro celeste (occhio velato), ernia molto evidente sull’addome, senza denti.

Chiunque l’avvistasse, è pregato di contattare le Forze dell’Ordine.

Foto presa dalla pagina Facebook di Penelope Lazio.